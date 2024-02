Australia. Yang Hengjun, cittadino australiano e attivista democratico, è stato condannato a morte con pena sospesa

AgenPress – Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha rifertito che uno scrittore sino-australiano ha ricevuto una pena di morte sospesa in Cina, cinque anni dopo essere stato arrestato con l’accusa di spionaggio.

Yang Hengjun, cittadino australiano e attivista democratico nato in Cina, è stato condannato lunedì da un tribunale di Pechino, ha detto Wong in una nota , aggiungendo che il governo australiano è rimasto “sconvolto” dalla sentenza.

“Siamo consapevoli che questo può essere commutato in ergastolo dopo due anni se l’individuo non commette reati gravi durante il periodo di due anni”.

“Questa è una notizia straziante per il dottor Yang, la sua famiglia e tutti coloro che lo hanno sostenuto. I nostri pensieri sono con loro”.

Yang, 58 anni, è stato arrestato nel 2019 all’aeroporto quando arrivò nella città meridionale di Guangzhou con la moglie da New York per vedere la famiglia in Cina.

Successivamente è stato accusato di spionaggio, accuse che ha negato. Wong ha detto di aver convocato l’ambasciatore cinese, Xiao Qian, per spiegare la sentenza, pur riconoscendo che si trattava di una “decisione del sistema legale cinese”.

“Tutti gli australiani vogliono vedere il dottor Yang riunito alla sua famiglia”, ha detto Wong, aggiungendo che Yang ha “opzioni” per appellarsi alla sentenza.

Feng Chongyi, amico di Yang ed ex supervisore del dottorato in Australia, ha definito la sua condanna un “atto barbaro da parte del regime comunista cinese”.

“Yang è punito dal governo cinese per le sue critiche alle violazioni dei diritti umani in Cina e per la sua difesa di valori universali come i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto”, ha affermato.

“Si tratta di una persecuzione politica scandalosa e di un’inaccettabile detenzione arbitraria di un cittadino australiano innocente”.

Feng ha anche espresso preoccupazione per la salute di Yang, dicendo che ora è “gravemente malato” e chiedendo al governo australiano di organizzare la libertà vigilata per motivi di salute per Yang e di riportarlo in Australia il prima possibile.

Il caso di Yang è rimasto avvolto nel segreto. Le autorità cinesi non hanno fornito dettagli sulle sue accuse, incluso il paese per cui è stato accusato di spia.

Nel 2021, il suo processo si è svolto a porte chiuse in un tribunale pesantemente sorvegliato di Pechino, al quale è stato negato l’ingresso ai diplomatici australiani. Il verdetto e la sentenza furono ripetutamente ritardati.

Il sistema giudiziario cinese è notoriamente opaco – soprattutto nei casi che coinvolgono la sicurezza nazionale – e ha un tasso di condanne superiore al 99%, secondo gli osservatori legali.

Yang ha sofferto di problemi di salute durante la detenzione. L’anno scorso, Yang aveva detto di temere di poter morire in prigione , dopo che gli era stata trovata una grossa ciste sul rene.

L’Australia ha sostenuto Yang con la Cina “in ogni occasione e ai massimi livelli”, ha affermato Wong, ministro degli Esteri australiano.

Yang ha lavorato come funzionario presso il Ministero degli Esteri cinese prima di emigrare in Australia.

Prima della sua detenzione, pubblicava regolarmente commenti satirici critici nei confronti del governo cinese ai suoi quasi 130.000 follower su X, precedentemente noto come Twitter. Ha anche scritto una serie di romanzi di spionaggio.

Sebbene abbia la cittadinanza australiana, è noto che Yang trascorre la maggior parte del suo tempo negli Stati Uniti, dove è stato visiting study presso la Columbia University di New York.

La sentenza di Yang è stata condannata anche da gruppi per i diritti umani. Daniela Gavshon, direttrice australiana di Human Rights Watch, ha affermato che la sentenza è stata “catastrofica” per Yang e la sua famiglia e ha chiesto “un’azione più forte” da Canberra per aumentare la pressione su Pechino.

“Dopo anni di detenzione arbitraria, accuse di tortura, un processo a porte chiuse e ingiusto senza accesso alla scelta degli avvocati – una sentenza così grave è allarmante”.

“Fa luce sull’oscuro sistema di giustizia penale di Pechino, controllato dal Partito Comunista Cinese”.