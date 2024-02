13enne stuprata, Sardone (Lega), sinistra più preoccupata per carnefici che per vittima?

AgenPress. “Sul tremendo stupro di Catania si nota un silenzio assordante, con le femministe di sinistra zitte mentre nel Pd in molti sono più preoccupati di eventuali strumentalizzazioni sulla nazionalità dei presunti colpevoli.

Incredibile, sembrano più preoccupate per i carnefici che per la vittima. Non riescono proprio ad ammettere i problemi dell’immigrazione clandestina”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.