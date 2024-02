Usa. Sullivan: “ulteriori raid contro i gruppi affiliati all’Iran che hanno effettuato attacchi alle truppe statunitensi

AgenPress – Gli Stati Uniti intraprenderanno “ulteriori azioni” dopo aver condotto importanti attacchi aerei nel fine settimana contro le milizie appoggiate dall’Iran che hanno effettuato attacchi contro le truppe statunitensi in Medio Oriente. Lo ha detto domenica il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

“Vorrei solo dire che il presidente è stato chiaro quando li ha ordinati e quando li ha condotti che quello è stato l’inizio della nostra risposta e che ci saranno altri passi da compiere. Ovviamente non descriverò il carattere di quell’azione, ma ci saranno ulteriori azioni”.

La promessa di ulteriori azioni da parte dell’amministrazione Biden arriva dopo che gli Stati Uniti hanno adottato una risposta “a più livelli” all’attacco dei droni che ha ucciso tre membri del servizio statunitense e ne ha feriti più di 40 la scorsa settimana. L’attacco ha provocato la peggiore perdita di vite umane militari statunitensi nella regione in quasi tre anni e le prime vittime militari statunitensi dallo scoppio della guerra a Gaza.

Venerdì gli Stati Uniti hanno colpito 85 obiettivi in ​​sette località in Iraq e Siria. Gli attacchi americani hanno ucciso almeno 16 persone in Iraq, compresi civili, e ne hanno ferite altre 25, ha detto venerdì il governo iracheno. Gli attacchi hanno colpito aree vicine al confine con la Siria e hanno preso di mira strutture utilizzate da al Hashd al Shabi – o Unità di mobilitazione popolare – legate all’Iran – nella città irachena di Al-Qaim, hanno detto funzionari iracheni.

Il giorno successivo, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto attacchi su almeno 30 obiettivi Houthi nello Yemen da piattaforme aeree e di superficie, compresi aerei da combattimento, con il supporto di diversi altri paesi.