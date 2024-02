Usa 2024. Joe Biden vince le primarie democratiche della Carolina del Sud

I democratici Marianne Williamson e Dean Phillips erano molto indietro rispetto a Biden, con i dati preliminari che suggerivano che si fossero assicurati solo il 2% dei voti ciascuno.

Le primarie repubblicane dello stato sono fissate per il 24 febbraio, secondo l’ordine tradizionale delle primarie statali. Il concorso è stato presentato come un test importante per l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, che ha servito come governatore dello stato dal 2011 al 2017, mentre cerca di farsi strada nonostante il dominio dell’ex presidente Donald Trump nella corsa finora.

Per le primarie repubblicane, la votazione anticipata inizierà il 12 febbraio e terminerà il 22 febbraio, con le urne aperte il 24 febbraio dalle 8:30 alle 18:00. I seggi elettorali saranno aperti dalle 7:00 alle 19:00 del giorno delle primarie. primario.