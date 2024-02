Il cosmonauta russo Oleg Kononenko stabilisce un nuovo record mondiale nello spazio. 878 giorni e 12 ore

AgenPress – Il cosmonauta russo Oleg Kononenko entrerà nella storia avendo stabilito il record mondiale per il tempo più lungo trascorso nello spazio.

Kononenko, che è attualmente alla sua quinta missione spaziale, rimarrà in orbita per un totale di 878 giorni, 11 ore, 29 minuti e 49 secondi entro le 11:30:08 ora di Mosca (08:30:08 GMT), battendo il precedente record detenuto dal connazionale Gennady Padalka, ritiratosi nel 2017.

Il 59enne Kononenko, anche comandante del corpo cosmonauta Roscosmos , estenderà il suo record fino al 23 settembre, quando è previsto il suo ritorno sulla Terra dopo aver completato la sua attuale spedizione. A quel punto avrà trascorso 1.110 giorni nello spazio, equivalenti a quasi 2 anni e mezzo.

“Volo nello spazio per fare ciò che amo, non per stabilire dei record. Fin da bambino sognavo e aspiravo a diventare un cosmonauta.

“Questo interesse – l’opportunità di volare nello spazio, di vivere e lavorare in orbita – mi motiva a continuare a volare”, ha detto all’agenzia di stampa russa TASS.

“Sono orgoglioso di tutti i miei risultati, ma sono ancora più orgoglioso del fatto che il record per la durata totale della permanenza umana nello spazio sia ancora detenuto da un cosmonauta russo “.

Si prevede che raggiungerà un totale di 1.000 giorni nello spazio il 5 giugno. Entro la fine di settembre sarà rimasto nello spazio per 1.110 giorni, l’equivalente di poco più di tre anni.

Il suo attuale viaggio sulla ISS è iniziato il 15 settembre dello scorso anno, quando è stato lanciato insieme all’astronauta della NASA Loral O’Hara e al connazionale di Roscosmos Nikolai Chub.

Kononenko ha affermato che le videochiamate ai parenti a casa e l’esercizio fisico regolare a bordo hanno fatto sì che non si sentisse “privato o isolato”.

“Solo tornando a casa mi rendo conto che per centinaia di giorni in mia assenza i bambini sono cresciuti senza papà”.

Kononenko è l’ultimo di una lunga serie di cosmonauti pionieri, tra cui Yuri Gagarin, che fu il primo uomo a viaggiare nello spazio nel 1961.

Il suo risultato supera il record stabilito dal suo connazionale Gennady Padalka, che nel 2015 ha totalizzato un totale di 878 giorni, 11 ore, 29 minuti e 48 secondi nello spazio.