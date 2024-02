Gaza. Almeno 83 camion umanitari entrano attraverso il valico di frontiera di Kerem Shalom da Israele

AgenPress – Almeno 83 camion sono entrati a Gaza attraverso il valico di frontiera di Kerem Shalom da Israele, mentre quattro camion che trasportavano cisterne per gas da cucina sono entrati attraverso il valico egiziano di Rafah domenica, ha detto domenica il portavoce dell’Autorità per i valichi di frontiera Hisham Adwan.

Ciò avviene dopo che centinaia di manifestanti israeliani hanno bloccato per diversi giorni la scorsa settimana i camion degli aiuti umanitari verso Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, chiedendo che gli ostaggi detenuti a Gaza fossero liberati prima che ulteriori aiuti venissero consegnati nell’enclave.

Gli aiuti hanno cominciato ad arrivare nella Striscia quando Israele ha dichiarato l’area intorno al valico zona militare chiusa a causa delle manifestazioni della scorsa settimana.

Il Coordinatore israeliano delle attività governative nei territori (COGAT) – che fa capo al Ministero della Difesa israeliano e supervisiona le infrastrutture, le questioni umanitarie ed economiche – ha detto che almeno 79 camion di aiuti sono passati venerdì, consegnando cibo, forniture mediche e attrezzature per rifugi. .

Sono state adottate misure per distribuire gli aiuti a Gaza dopo che Stati Uniti, Egitto e Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo per chiudere i valichi di Kerem Shalom e Nitzana il sabato per consentire alle Nazioni Unite di distribuire merci all’interno di Gaza quel giorno, ha affermato domenica una dichiarazione del COGAT. .

Il COGAT ha annunciato nell’aggiornamento che l’IDF “sospenderà le operazioni ad A-Sheikh Muhammad al-Yamini – ovest, nella città di Dier al Balah, Gaza, al fine di consentire il movimento degli aiuti umanitari” tra le 10:00 e le 14:00 ora locale.