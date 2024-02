AgenPress. “Meloni? La spunta se si candida. Del 26% delle politiche solo l’8% proveniva da elettori di destra. L’altro 18% sono persone che hanno riposto fiducia in Giorgia.

Se non si dovesse candidare e dunque essere meno presente sia in tv che sui territori, parte di quel voto verrebbe meno, non trattandosi di consenso partitico”.

A dirlo il sondaggista Antonio Noto in un’intervista al quotidiano L’Identità.