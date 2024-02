Due giovani ebrei insultano e sputano contro un prete cristiano nella Città Vecchia di Gerusalemme

Entrambi i sospettati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori indagini, poiché la polizia ha promesso tolleranza zero per tali incidenti.

Un video dell’incidente mostrava l’abate Nikodemus Schnabel che camminava con una donna che stava filmando lui e se stessa. Il prete dice “shalom” (ciao) alla telecamera prima di essere avvicinato da due giovani che gridano “fottuto Gesù” in ebraico e gli sputano addosso.

Schnabel ha detto che il filmato dell’incidente mostra “una parte della realtà della mia vita che raramente viene filmata. Non ho cercato pubblicità con loro, perché ci sono cose molto più terribili che le persone devono soffrire qui. Preghiamo per la pace e la riconciliazione”.

Domenica il ministro degli Esteri Israel Katz ha condannato il “brutto incidente”.

“Sotto il dominio israeliano, i membri di tutte le fedi godono di totale libertà di culto, come mai è successo prima”, ha affermato in una nota.

Anche il ministero degli Esteri dell’Autorità Palestinese ha condannato l’incidente, affermando che l’assalto è stato il risultato dell’incitamento da parte di membri del governo israeliano di estrema destra, come il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, e definendolo un’espressione di “un colonialismo razzista”. cultura” che “nega l’esistenza dell’altro”.

Si è trattato del primo incidente del genere segnalato da ottobre, quando la polizia aveva affermato di aver registrato un aumento significativo degli attacchi contro i cristiani a Gerusalemme, con 17 incidenti segnalati nei sei mesi precedenti.

Cinque persone sono state arrestate il 4 ottobre con l’accusa di aver sputato contro i cristiani durante gli eventi di Sukkot nella Città Vecchia. I sospettati sono stati arrestati in merito a due distinti incidenti accaduti durante le vacanze.

Anche se nei quattro mesi successivi non sono stati segnalati incidenti, la guerra di Israele contro Hamas, iniziata con l’assalto del gruppo terroristico il 7 ottobre, ha messo in ombra molte altre questioni interne del paese.