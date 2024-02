Taiwan. Identificati 10 aerei militari cinesi e 5 navi militari intorno all’isola

AgenPress – Il Ministero della Difesa Nazionale ha rintracciato 10 aerei militari cinesi e cinque navi militari intorno a Taiwan nell’arco di 24 ore fino alle 6 del mattino di sabato (3 febbraio).

Non è chiaro se gli aerei siano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea del paese (ADIZ). In risposta, Taiwan ha inviato aerei e navi militari e ha schierato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorare l’attività cinese.

Da settembre 2020, la Cina ha aumentato l’uso delle tattiche della zona grigia aumentando progressivamente il numero di aerei militari e navi militari che operano intorno a Taiwan.

Le tattiche della zona grigia sono definite come “uno sforzo o una serie di sforzi oltre la deterrenza e la garanzia dello stato stazionario che tenta di raggiungere i propri obiettivi di sicurezza senza ricorrere all’uso diretto e considerevole della forza”.