Pakistan. Imran Khan e la moglie Bushra Bibi condannati a 7 anni di carcere per matrimonio illegale

AgenPress – L’ex primo ministro pakistano Imran Khan e sua moglie Bushra Khan sono stati condannati a sette anni di carcere e multati sabato da un tribunale che ha stabilito che il loro matrimonio, avvenuto nel 2018, violava la legge.

Si è trattato della terza sentenza contro Khan questa settimana e precede le elezioni nazionali di giovedì per le quali gli sarà vietato di partecipare.

. I suoi rappresentanti dicono che lancerà ricorsi in tutti e tre i casi.

e a 14 anni insieme alla moglie per aver venduto illegalmente

Khan, 71 anni, è stato condannato nei giorni scorsi a 10 anni per aver divulgato

Non è stato immediatamente chiaro se le sue varie sentenze sarebbero state pronunciate contemporaneamente.

Khan è in prigione nella città di guarnigione di Rawalpindi, mentre sua moglie sconterà la pena nella loro villa in collina nella vicina Islamabad. Per lui è già prevista l’interdizione di 10 anni dai pubblici uffici.

“Dopo ore di udienze affrettate in tribunale, senza interrogatori incrociati di testimoni e senza giusto processo – una presa in giro della legge”, ha detto in una nota il partito di Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).