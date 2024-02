Napoli. Domenica 4 febbraio tutti in piazza contro gli animali sfruttati nei circhi. Presenti Borrelli e Gaeta

AgenPress – Domenica 4 febbraio si terrà una manifestazione cittadina contro lo sfruttamento degli animali negli spettacoli circensi in viale dei Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta alla quale presenzierà anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera regionale Roberta Gaeta.

“Domenica 4 febbraio protesteremo contro il circo con gli animali.”- spiega una delle organizzatrici dell’iniziativa prevista domenica dalle 1630 alle 19 a viale Giochi del Mediterraneo – ” Il circo in questione è quello di Lidia Togni che ha attendato in viale giochi del mediterraneo anche quest’anno. Non è più possibile assistere a tutto questo. Non è giusto nei confronti dei poveri animali e non è proponibile come didattica/intrattenimento per bambini.” Gli attivisti protestano anche contro le condizioni degli animali.

“Non è più possibile assistere a certe scene e situazioni ormai anacronistiche e fuori da ogni logica. Chiederemo che certi spettacoli che sfruttano ed umiliano povere creature vengano vietati tramite opportune ordinanze. Purtroppo il rispetto dei diritti degli animali sembra non sia una priorità per questo Governo, come non lo è in generale la tutela dei più fragili, in quanto il nostro ordine del giorno per stoppare questi avvenimenti è stato bocciato dalla maggioranza”- hanno dichiarato il deputato Francesco Borrelli e la consigliera regionale Roberta Gaeta.