Dopo la morte dei tre soldati, gli Usa effettuano attacchi di ritorsione contro obiettivi delle milizie legate all’Iran in Iraq e Siria

AgenPress – Immediatamente dopo che i funzionari statunitensi a Washington hanno ricevuto la notizia che la Torre 22 in Giordania era stata colpita lo scorso fine settimana – provocando la morte di tre militari, gli Stati Uniti hanno condotto importanti attacchi aerei su 85 obiettivi in ​​sette località in Iraq e Siria, l’inizio di quella che sarà probabilmente una serie di attacchi statunitensi su larga scala contro le milizie appoggiate dall’Iran che hanno effettuato attacchi contro le truppe statunitensi in Medio Oriente.

Gli attacchi di ritorsione – che sono durati 30 minuti e hanno avuto successo, secondo la Casa Bianca – sono arrivati ​​in risposta a un attacco di droni da parte di militanti sostenuti dall’Iran contro un avamposto militare americano in Giordania domenica, che ha ucciso tre membri del servizio militare statunitense e ferito più di altri 40.

Il presidente Joe Biden ha affermato in una dichiarazione che la risposta militare degli Stati Uniti “continuerà nei tempi e nei luoghi di nostra scelta. Gli Stati Uniti non cercano il conflitto in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma lasciamo che tutti coloro che potrebbero cercare di farci del male sappiano questo: se fai del male a un americano, risponderemo”, ha detto Biden.

Gli attacchi di venerdì sono stati decisamente più significativi rispetto ai precedenti attacchi contro le milizie appoggiate dall’Iran nelle ultime settimane, che si erano concentrati principalmente sui depositi di armi o sulle strutture di addestramento. Ma l’amministrazione sta infilando un ago: vuole scoraggiare e fermare ulteriori attacchi ma evitare che scoppi un conflitto su vasta scala con l’Iran in una regione già tormentata dalla continua guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato in una dichiarazione che sono stati effettuati attacchi aerei in Iraq e Siria “contro la Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) e gruppi di miliziani affiliati”.

“Le forze militari statunitensi hanno colpito più di 85 obiettivi, con numerosi aerei tra cui bombardieri a lungo raggio volati dagli Stati Uniti. Gli attacchi aerei hanno impiegato più di 125 munizioni di precisione”, si legge nella nota.

“Le strutture colpite includevano operazioni di comando e controllo, centri, centri di intelligence, razzi e missili, depositi di veicoli aerei senza pilota, strutture logistiche e della catena di approvvigionamento di munizioni di gruppi di milizie e dei loro sponsor dell’IRGC che hanno facilitato attacchi contro le forze statunitensi e della coalizione”.