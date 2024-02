Catania. Meloni, dal Pnrr 8 mld per gli agricoltori. Il Sud non viva di sussidi, ma combatti ad armi pari

AgenPress – “Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla 3Sun del gruppo Enel a Catania.

“Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli Agricoltori, che per noi e’ particolarmente importante, passano da 5 a 8 miliardi di euro. Non voglio un Sud che viva di sussidi ma che abbia degli strumenti per combattere ad armi pari, occorre superare questo gap del Mezzogiorno con questi strumenti”.

“In Italia si smette di non spendere risorse che sono disponibili, ogni singolo euro deve arrivare a terra per risolvere problemi dei cittadini. Ci lamentiamo che non ci sono abbastanza risorse, ma c’è un altro problema: a volte le risorse non vengono spese”.

“Tra qualche settimana – ha aggiunto – stiamo lavorando con Schifani, presenteremo l’accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia, che sarà tra i più rilevanti dal punto di vista finanziario, anche qui per opere strategiche”. La presidente ha sottolineato come sia “molto importante che un polo industriale come questo, che ci rende fiore all’occhiello d’europa nasca in Sicilia, a Catania”. E questo, ha osservato, “fa parte di una strategia precisa del governo”.

Meloni ha annunciato inoltre che “dal Pnrr 90 milioni per questo progetto. Il contratto di sviluppo permetterà di realizzare il potenziamento dello stabilimento esistente e ci consentirà un nuovo stabilimento per una ulteriore linea di produzione di pannelli fotovoltaici”.

“Noi ci lamentiamo spesso che non ci sono risorse e magari ce ne fosse di più magari però spesso ci sono e vanno spese meglio. Abbiamo varato un decreto Sud che riorganizza fondi e abbiamo varato accordi di coesione e dove i fondi non vengono spesi possiamo revocare il finanziamento. Nei prossimi giorni presenteremo un accordo di sviluppo e coesione tra i più rilevanti in Italia perché delle risorse di cui disponiamo ogni singolo euro deve arrivare a terra”.