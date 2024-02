Unione Naz. Consumatori su Arera gas: +6,9% per i vulnerabili, tassa Meloni da 179 euro

AgenPress. Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° gennaio 2024 la bolletta del gas sale del 6,9% nel mercato tutelato, riservato, dal 10 gennaio, al Servizio di tutela della vulnerabilità.

“Una pessima notizia! Nonostante il crollo del costo del gas nei mercati all’ingrosso, in Italia, per colpa della decisione nefasta del Governo di aumentare dal 1° gennaio l’Iva e gli oneri di sistema, il prezzo del gas sale del 6,9% quando, senza queste nuove tasse, sarebbe invece precipitato del 6,1%. Una scelta sciagurata che, dati i prezzi comunicati oggi, comporta una tassa Meloni pari a 160 euro su base annua per l’effetto Iva, 179 euro considerando anche il ripristino degli oneri” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, se per la vecchia famiglia tipo che consuma 1400 metri cubi di gas, il 6,9% significa spendere appena 95 euro in più su base annua, la spesa totale nel 2024 (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nell’ipotesi di prezzi costanti), è pari a 1464 euro, che sommati ai 681 della luce, determinano una stangata complessiva pari a 2145 euro.

Se il prezzo del gas sale del 6,9% rispetto a quello di dicembre 2023 e scende del 23,9% rispetto a quello del gennaio 2022, rispetto ai tempi pre-crisi, ovvero nel confronto con gennaio 2021, il rialzo è ancora astronomico: +48%. Ecco perché è stato un gravissimo errore togliere gli sconti. Rispetto alla spesa complessiva del 2020, pari a 975 euro, ora si pagheranno 489 euro in più, +50,1% per cento.