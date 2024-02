Taiwan. Media, nel 2023 spedite apparecchiature di precisione per armi e droni alla Russia utilizzate contro l’Ucraina

AgenPress – Lo scorso anno, nonostante i controlli sulle esportazioni, le macchine utensili di precisione prodotte a Taiwan sono state spedite all’industria della difesa russa. Lo ha riferito il Washington Post .

Giovedì 1 febbraio è stato riferito che una società russa ha importato lo scorso anno macchine utensili di precisione da Taiwan che potrebbero essere utilizzate nella produzione di armi. Gli esperti hanno suggerito che ciò potrebbe violare le restrizioni sulle esportazioni verso la Russia.

Il giornale ha scoperto che I Machine Technology, una società di importazione di tecnologia con sede a Mosca, stava sostenendo il programma russo per la produzione di droni d’attacco con l’aiuto di un partner taiwanese. Un video mostra Aleksey Bredikhin, amministratore delegato dell’azienda, che dice: “Desidero soprattutto dare il benvenuto ai nostri amici della lontana Taiwan… Da quasi un anno ormai lavoriamo molto duramente”.

Secondo i registri commerciali e le informazioni fiscali russe ottenute dal giornale, da gennaio 2023, I Machine Technology ha importato oltre 20 milioni di dollari (632 milioni di NT $) in apparecchiature di precisione prodotte a Taiwan. Queste macchine controllate da computer automatizzano il movimento e la precisione delle macchine utensili e sono vitali per molti settori, inclusa la produzione di armi.

I registri mostrano che le macchine prodotte a Taiwan da I Machine Tools hanno rappresentato quasi tutte le importazioni di I Machine Technology nei primi sette mesi dello scorso anno. La stragrande maggioranza delle vendite dell’azienda nello stesso periodo riguardava l’industria della difesa russa.

Bredikhin mirava a fornire queste macchine a un’operazione russa segreta e a produrre in serie droni d’attacco utilizzati contro l’Ucraina. Questo è quanto si legge in un invito consegnato al giornale a un project manager responsabile della produzione di motori per il progetto del drone.

Bredikhin ha ammesso di aver importato macchine utensili CNC da I Machine Tools per molti anni, ma ha negato di aver continuato a farlo dopo l’entrata in vigore delle restrizioni nel gennaio dello scorso anno. Ha affermato che le spedizioni successive riguardavano pezzi di ricambio e quindi non violavano i controlli sulle esportazioni.

Yu Ming-je, direttore delle vendite di I Machine Tools, ha affermato che non appena Taiwan ha implementato le restrizioni all’esportazione, la sua azienda ha interrotto tutte le spedizioni a I Machine Technology. Tuttavia, dopo essere stato informato dei documenti raccolti dal giornale, ha ammesso che ci sono state spedizioni l’anno scorso, ma ha affermato che si trattava di parti non soggette a controlli sulle esportazioni.

Taiwan ha rimproverato l’invasione russa dell’Ucraina e ha implementato controlli sulle esportazioni di tecnologia contro la Russia nell’aprile 2022. Nel gennaio 2023, ha ampliato i controlli per includere specifiche macchine utensili CNC, con il risultato che misure di controllo erano “sostanzialmente uguali” a quelle dell’UE e degli Stati Uniti. , ha affermato l’Amministrazione del commercio internazionale.

Un’indagine congiunta condotta da The Reporter il 24 gennaio e The Insider ha scoperto che le aziende taiwanesi esportavano macchine utensili di precisione in Russia.