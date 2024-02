Stellantis. Capone (UGL): “Auspichiamo tavolo con Governo per rilancio settore”

AgenPress. “L’automotive è un settore strategico dell’industria italiana. È necessario, pertanto, un atteggiamento responsabile da parte di Stellantis che invitiamo a investire in tutti gli stabilimenti italiani.

Allo stesso tempo, l’UGL auspica la convocazione di un tavolo fra il Governo e le parti sociali per il rilancio del settore in Italia. Inoltre, occorre un piano industriale per il rilancio del territorio e sviluppare politiche attive per garantire un futuro occupazionale senza tagliare servizi, mettendo al primo posto la sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

Infine, servono interventi e misure in grado di incidere in maniera profonda sulla competitività e sulla tenuta del comparto con proposte strategiche nei settori della ricerca e dello sviluppo in materia di mobilità sostenibile”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, commentando le parole dell’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares.