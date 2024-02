Londra. Greta Thunberg assolta dall’accusa di reato di ordine pubblico. Era stata  arrestata il 17 ottobre 

AgenPress – Greta Thunberg e altre quattro persone accusate di reati di ordine pubblico durante una protesta a Londra sono state assolte dopo che un giudice ha stabilito che non avevano alcun caso a cui rispondere.

Thunberg è stato accusato insieme a Christofer Kebbon, Joshua James Unwin, Jeff Rice e Peter Barker di “non aver rispettato una condizione imposta ai sensi della sezione 14 della legge sull’ordine pubblico”.

Avevano preso parte a una protesta fuori dall’hotel InterContinental a Mayfair, sede dell’Energy Intelligence Forum (EIF), un vertice sull’industria dei combustibili fossili a cui hanno partecipato dirigenti aziendali e ministri del governo.

Tutti sono stati arrestati dopo che l’ufficiale senior presente sulla scena ha emanato l’ordine della sezione 14 per imporre condizioni alla protesta, che aveva bloccato l’accesso da e verso l’hotel per gli ospiti e i delegati del FEI.

Thunberg è stata arrestata il 17 ottobre fuori dall’hotel InterContinental London Park Lane dopo essersi unito a centinaia di manifestanti durante una manifestazione “Oily Money Out” organizzata da Fossil Free London e Greenpeace.

I dirigenti del settore petrolifero si erano incontrati all’interno dell’hotel il primo giorno dell’Energy Intelligence Forum, precedentemente noto come conferenza Oil and Money.

Thunberg è comparsa davanti la Corte dei magistrati di Westminster di Londra questa settimana insieme a due manifestanti di Fossil Free London e due manifestanti di Greenpeace. Tutti e cinque gli imputati si sono dichiarati non colpevoli dopo essere stati accusati di aver violato la Sezione 14 del Public Order Act del 1986 non avendo spostato la loro protesta in un’area designata.

Il giudice del tribunale di Londra ha stabilito che non aveva alcun caso a cui rispondere e ha assolto anche gli altri imputati. “Le prove dell’accusa non sono sufficienti perché un tribunale ragionevole possa condannare adeguatamente e esercito la mia discrezione per assolvere tutti e cinque gli imputati”, ha detto il giudice John Law tra gli applausi della tribuna.

Thunberg è diventata famosa nel 2018, quando il suo movimento “skolstrejk för klimatet” (sciopero scolastico per il clima) ha guadagnato terreno in tutto il mondo.

Importante attivista, il ventunenne è stata arrestata più volte durante le proteste per il clima in tutta Europa negli ultimi 12 mesi.

Parlando nell’ottobre dello scorso anno, dopo che un tribunale svedese l’aveva multata per aver disobbedito alla polizia durante una protesta, Thunberg avrebbe affermato di essere disposta a continuare a prendere parte alle manifestazioni anche se ciò “portasse a più condanne”.

Le leggi affermano che le condizioni imposte ai manifestanti erano “così poco chiare da essere illegali”, il che significa che “chiunque non rispettasse non commetteva alcun reato”.

Il giudice ha affermato che la protesta è stata “del tutto pacifica, civile e non violenta” e ha criticato le prove fornite dall’accusa sul luogo in cui dovrebbero essere spostati i manifestanti, affermando che l’unico filmato utile che ha ricevuto è stato “realizzato da un manifestante in discesa”.

“È abbastanza sorprendente per me che non ci siano state dichiarazioni di testimoni raccolte da nessuno nell’hotel, circa 1.000 persone, o da chiunque abbia cercato di entrare. Non c’erano prove di veicoli bloccati, nessuna prova di alcuna interferenza con i servizi di emergenza, o qualsiasi rischio per la vita”.