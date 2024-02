Usa. I Ceo dei social network sotto esame al Congresso. Zuckerberg chiede scusa alle famiglie delle vittime degli abusi

AgenPress – Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, si è scusato con i genitori presenti nel pubblico di un’udienza online del Senato sulla sicurezza dei bambini che affermano che Instagram ha contribuito al suicidio o allo sfruttamento dei loro figli.

Zuckerberg, ha dovuto affrontare le domande più difficili, e ad un certo punto si è voltato per scusarsi con i genitori che riempivano la sala. Quei genitori portavano con sé le foto dei loro figli la cui morte è stata collegata ai social media a causa di droga, molestie e altre minacce.

Ma a differenza delle udienze passate che si concentravano principalmente sulle piattaforme stesse, i senatori hanno costantemente esercitato pressioni sui leader tecnologici per sapere se sostenevano vari atti legislativi volti ad affrontare la sicurezza online.

I dirigenti tecnologici hanno riaffermato il loro impegno per la sicurezza dei bambini. Molte piattaforme di social media hanno indicato i vari strumenti offerti come esempi di come sono proattivi nel prevenire lo sfruttamento online.

“Signor Zuckerberg, lei e le aziende prima di noi – so che non intende che sia così, ma ha le mani sporche di sangue”, ha detto il senatore Lindsey Graham, RS.C., nel suo discorso di apertura. Il commento ha suscitato gli applausi delle famiglie riunite nella sala delle udienze i cui figli sono morti dopo essere rimasti intrappolati in alcuni dei lati più oscuri della loro piattaforma. “Avete un prodotto che uccide le persone”.

Più tardi nell’udienza, il senatore Josh Hawley, R-Mo., ha invitato Zuckerberg di Meta a scusarsi direttamente con le famiglie presenti nella stanza.

“Sono qui. Sei sulla televisione nazionale… Vorresti scusarti per quello che hai fatto a queste brave persone?”

“Mi dispiace per tutto quello che avete passato”, ha detto Zuckerberg dopo che il senatore Josh Hawley, R-Mo., lo ha insistito chiedendogli se si sarebbe scusato direttamente con i genitori. “È terribile. Nessuno dovrebbe subire le cose che hanno sofferto le vostre famiglie.”

La Commissione Giustizia del Senato, in un’audizione intesa a raccogliere sostegno alla legislazione federale per salvaguardare i bambini dal mondo online, sta ascoltando anche Linda Yaccarino di X, Shou Chew di TikTok, Evan Spiegel di Snap e Jason Citron di Discord.

Lo sfruttamento sessuale dei bambini online è un problema crescente negli Stati Uniti Secondo il National Center for Missing & Exploited Children, i suggerimenti informatici giornalieri relativi a materiale pedopornografico online sono decuplicati negli ultimi 10 anni, raggiungendo 100.000 segnalazioni giornaliere nel 2023.

I genitori hanno mostrato le foto dei loro figli mentre i senatori interrogavano gli amministratori delegati. Molti indossavano anche nastri blu con la scritta “STOP Online Harms! Passa KOSA!” riferendosi al Kids Online Safety Act, che creerebbe un dovere di diligenza per le società di social media.

Dopo essersi scusato, Zuckerberg ha detto ai genitori che “questo è il motivo per cui investiamo così tanto e continueremo a fare sforzi leader del settore per assicurarci che nessuno debba affrontare il tipo di cose che le vostre famiglie hanno dovuto subire”.

Graham ha riconosciuto che ci sono alcuni aspetti positivi nei siti social, ma “il lato oscuro non è stato affrontato”.

“È giunto il momento di affrontare il lato oscuro perché le persone hanno preso la tua idea e l’hanno trasformata in un incubo per il popolo americano”, ha detto Graham.

In risposta, i CEO hanno in gran parte sottolineato le azioni intraprese per cercare di alleviare questi problemi. Meta ha recentemente annunciato l’intenzione di nascondere i contenuti che ritiene inappropriati per gli adolescenti e Zuckerberg ha evidenziato i 30 strumenti che hanno creato per proteggere i bambini e aiutare i genitori a navigare nel mondo online.

Tutti gli amministratori delegati si sono rivolti alle famiglie presenti nella stanza e hanno espresso le loro condoglianze, anche se Zuckerberg ha anche ribadito il legame tra salute mentale e social media nel suo discorso di apertura.

“Con così tanta parte della nostra vita trascorsa su dispositivi mobili e social media, è importante esaminare gli effetti sulla salute mentale e sul benessere degli adolescenti. Prendo questo molto sul serio”, ha detto Zuckerberg. “La salute mentale è una questione complessa e il corpo del lavoro scientifico esistente non ha mostrato un nesso causale tra l’uso dei social media e i giovani che hanno esiti peggiori in termini di salute mentale”.