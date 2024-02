Roma. Due animalisti imbrattano la fontana dei leoni in Piazza del popolo. “Basta animali nei circhi”

AgenPress – Imbrattata la fontana dei leoni a piazza del Popolo a Roma con vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da due animalisti che hanno esposto anche una scritta ‘Basta animali nei circhi’. Sul posto i carabinieri.

Sapevi che in Italia esiste già una legge che vieta i circhi con gli animali ma non è stata ancora applicata?

La legge n.106 del 2022, infatti, è stata già approvata dal Parlamento ed è quindi in vigore, ma il Governo non la sta rendendo effettiva, ma anzi continua a finanziare questi soprusi.

La situazione nei circhi italiani è abominevole, gli animali sono costretti ad assumere comportamenti che non rispettano le loro esigenze etologiche e degradanti per la loro dignità.

I circhi italiani ogni anno ricevono pieno sostegno dal ministero della Cultura che finanzia le loro attività attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Il 23 maggio 2023, il ministro Gennaro Sangiuliano ha staccato un assegno da 8,6 milioni di euro a sostegno delle attività circensi, incluse quelle che sfruttano animali non umani.

In Italia attualmente ci sono 54 circhi con animali non umani in tournée, per un totale di 2000 animali esotici coinvolti.