Budapest. Ilaria Salis interrogata in carcere e costretta a firmare un verbale in lingua ungherese sulle condizioni detentive

AgenPress – Dopo l’udienza Ilaria Salis è stata interrogata dal personale del carcere dove è detenuta a Budapest in merito alle sue condizioni detentive e alla fine le è stato fatto firmare un verbale delle sue parole redatto in lingua ungherese. è quanto ha denunciato la stessa 39enne milanese in una lettera inviata all’ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli con la richiesta di condividerla con il suo legale Eugenio Losco.

Ilaria è stata portata in una stanza dove due agenti del personale penitenziario le hanno fatto domande sulle condizioni detentive che lei ha confermato essere molto dure, come aveva denunciato nel memoriale scritto nei mesi scorsi. Alla fine di questo colloquio, le hanno portato un foglio scritto tutto in ungherese spiegandole che era il verbale delle sue dichiarazioni. Salis ha chiesto informazioni sul perché le avevano fatto quelle domande e le è stato risposto che serviva a chiarire le notizie apparse sui giornali sulle difficili condizioni in cui era detenuta. Tornata in cella, ha scoperto che le stesse cose erano state richieste ad altre donne detenute con lei.