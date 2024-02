Bruxelles. Media, respinta la richiesta di Victor Orban di rivedere annualmente gli aiuti all’Ucraina

AgenPress – La richiesta dell’Ungheria di rivedere il pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari (54 miliardi di dollari) dell’UE per l’Ucraina su base annuale è stata respinta, hanno riferito il New York Times (NYT) e altri organi di informazione.

Tutti i 27 leader degli Stati membri dell’UE hanno concordato il pacchetto il 1° febbraio, dopo mesi di preoccupazione che il primo ministro ungherese Viktor Orban ne bloccasse nuovamente l’approvazione, come aveva fatto in precedenza nel dicembre 2023.

Orban aveva chiesto concessioni al blocco per ottenere il suo sostegno, inclusa la possibilità di rivedere la distribuzione dei fondi su base annuale. Ha anche cercato di sbloccare i fondi UE stanziati per l’Ungheria che erano stati congelati a causa delle preoccupazioni per il deterioramento dello stato di diritto del paese.

Orban sembra non aver avuto successo in entrambi gli obiettivi. L’accordo sugli aiuti prevede una discussione annuale sul pacchetto e la possibilità di rivederlo in due anni “se necessario”, ma non esiste un veto esplicito per l’Ungheria o qualsiasi altro Stato membro.

C’è stato anche solo un “vago riferimento” alla politica dell’UE di congelamento dei fondi degli Stati membri che violano le norme UE, stabilendo che debba essere “proporzionata”, ha scritto il NYT.

Se “la richiesta di Orban di un veto annuale per il fondo ucraino fosse un gioco per ottenere l’accesso a maggiori finanziamenti, è fallita”, ha aggiunto il NYT.

Orban ha commentato l’approvazione del pacchetto di aiuti su Facebook, scrivendo: “Abbiamo combattuto! I soldi degli ungheresi non possono essere dati agli ucraini. Non prendiamo parte alla guerra, non inviamo armi e continueremo stare dalla parte della pace!”