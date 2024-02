Autonomia Differenziata, Emiliano: “Il Referendum abrogativo si farà. Meloni ha tirato un bidone alla Lega”

AgenPress. Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi, ha dichiarato sulla FM di Radio Giornale Radio:

“Il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata è sacrosanto e sarà matematico, con grandi possibilità di passare. È ridicolo che Calderoli pensi di aver fatto una furbata inserendo il ddl autonomia in un allegato finanziario per evitare il referendum. La Meloni ha tirato un bidone alla Lega concedendo questo passaggio, spero che la Lega non ceda sul premierato perché è una cosa che cancella i poteri del presidente della Repubblica”.