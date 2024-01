Roberto Salis. Parole di Salvini fuori luogo. Insorge l’opposizione. “Non può fare il ministro, è accusato di sequestro di persona”

AgenPress – Dire che “è assurdo che Ilaria faccia la maestra”, è una uscita di Salvini fuori luogo. Lo ha detto Roberto Salis ha commentato le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Accanto al padre le opposizioni. Per Elly Schlein “la Lega, anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana, ancora prima che sia pronunciata sentenza, ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis, richiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenza, Salvini” fa “affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra, viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro”.

“Anni fa Salvini si spendeva per riportare in Italia i marò detenuti in India per aver ucciso due pescatori; mentre Ilaria Salis, accusata di aver picchiato due neonazisti con prognosi di 5 giorni, accuse respinte e non supportate da alcuna testimonianza, deve essere processata in Ungheria, alle condizioni disumane che tutti i giornali ci hanno mostrato. Due pesi e due misure”, commenta Angelo Bonelli, dei Verdi.

“Le parole del ministro Salvini su Ilaria Salis sono semplicemente vergognose. Che fine ha fatto il garantismo che tanto ama sbandierare il ministro dei Trasporti anche quando si tratta di commentare gravissimi sospetti di malaffare dei colletti bianchi?”, dice la senatrice M5S Anna Bilotti.

“Si fermi immediatamente e la smetta di fare queste volgari speculazioni sulla pelle di una persona sottoposta da un anno a condizioni disumane in un Paese europeo e piuttosto si attivi affinché il nostro governo faccia tutto il possibile per tutelare i diritti di Ilaria Salis. Finora non sembra sia stato fatto il massimo sforzo da parte del suo governo presunto sovranista”.

“Il Ministro Salvini ha perso l’ennesima occasione per tacere. Invece di occuparsi dei problemi reali del Paese, infatti, preferisce continuare ad attaccare Ilaria Salis. Il governo deve garantire che i suoi diritti vengano rispettati e non perdere tempo in polemiche inutili. Caro Ministro, noi difendiamo lo stato di diritto in ogni caso, non come i suoi amici sovranisti”, scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.