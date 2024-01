Ilaria Salis. Salvini, “è assurdo che continui a fare la maestra. Deve essere processata in Ungheria dove ha commesso il fatto”

AgenPress – “È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. Non può fare quel lavoro. “Ora stiamo per dare la notizia che già nel 2017 questa signora aveva assaltato un gazebo della Lega a Monza. Vedete? Vi pare normale che una maestra elementare vada in giro per l’Europa, e adesso scopro anche in Italia, a picchiare e sputare alla gente?”

Lo ha detto Matteo Salvini a Repubblica parlando della vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

“Vi pare normale che una maestra elementare vada in giro a menare la gente? Io sono preoccupato che bambini di 6-7 anni stiano con un individuo del genere. Io non credo che possa lavorare come maestra”. Ma sono cose div erse. “Se mio figlio facesse quello che fa lei, di certo non sarei contento. E come minimo mi farei sentire”.

“Che nel 2024 si vada in tribunale con i ceppi non è accettabile. Ma quella donna se è colpevole deve pagare. E se il reato l’ha commesso in Ungheria deve essere processata in Ungheria. La sinistra ci dice sempre che dobbiamo rispettare la magistratura, ecco, allora rispettino anche la magistratura ungherese”.

Va processata a Budapest, non va riportata in Italia? gli viene chiesto: “Senza dubbio lì. Altro discorso se si sta scontando una sentenza ingiusta come quella di Chico Forti in Usa. In quel caso bisogna intervenire e chiedere. Ma non in questo caso”.