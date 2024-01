Usa. Sospesi i finanziamenti di 300.000 dollari all’Unrwa. ONU indaga sulle accuse di Israele contro il personale

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno sospeso circa 300.000 dollari in finanziamenti alla principale agenzia umanitaria delle Nazioni Unite a Gaza mentre l’ONU indaga sulle accuse secondo cui il personale dell’agenzia era coinvolto negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matt Miller.

Il finanziamento all’UNRWA avrebbe dovuto essere consegnato nelle prossime settimane. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea dei finanziamenti dopo che le accuse sono emerse. In teoria potrebbero esserci più finanziamenti influenzati dalla pausa, a seconda della quantità di denaro autorizzata dal Congresso per l’anno fiscale, ha spiegato Miller.

Gli Stati Uniti hanno fornito circa 121 milioni di dollari all’UNRWA quest’anno fiscale, ha affermato Miller in un briefing del Dipartimento di Stato.

Miller ha sottolineato ancora una volta la necessità di un’indagine approfondita sulle accuse. Ha anche sottolineato l’importante ruolo svolto dall’UNRWA a Gaza.

“Dobbiamo vedere cambiamenti fondamentali prima di poter riprendere a fornire finanziamenti direttamente all’Unrwa”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield, precisando che “dobbiamo guardare all’organizzazione, a come opera a Gaza, a come gestisce il proprio personale e garantire che le persone che commettono atti criminali siano ritenute immediatamente responsabili in modo che l’agenzia possa continuare il lavoro essenziale che sta svolgendo”.