Ucraina. Zelensky: da inizio anno i russi hanno lanciato 330 missili e 600 droni sul paese

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sulla piattaforma social X.

“La Russia ha lanciato oltre 330 missili di vario tipo e circa 600 droni da combattimento sulle città ucraine dall’inizio dell’anno. Per resistere a tale pressione terroristica, è necessario uno scudo aereo sufficientemente forte. E questo è il tipo di scudo aereo che stiamo costruendo con i nostri partner”.

Ha sottolineato la necessità di garantire il controllo dell’Ucraina sui suoi cieli, che è fondamentale anche per garantire la sicurezza sul terreno, dalle posizioni in prima linea agli ospedali e alle scuole nelle retrovie.

“La difesa aerea e la guerra elettronica sono le nostre massime priorità. Il terrore russo deve essere sconfitto: questo è realizzabile”.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.

To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024