Ucraina. Fernandes (PPE), “i leader dei paesi UE non dovrebbero cedere al ricatto della leadership ungherese”

AgenPress – Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán , ha bloccato la proposta di pacchetto UE da 50 miliardi di euro per Kiev alla fine dell’anno scorso, spingendo i leader a programmare l’incontro del 1° febbraio con la speranza di raggiungere un compromesso.

Il pacchetto, un mix di sovvenzioni e prestiti, fornirebbe un’ancora di salvezza per l’economia ucraina.

In una intervista Orbán ha ribadito una posizione espressa da Budapest nei giorni scorsi: che ora è disponibile a fornire aiuti all’Ucraina dal bilancio dell’UE, a condizione che venga presa una decisione unanime ogni anno. per consentire la prosecuzione dell’assistenza, dando di fatto a Budapest un veto annuale.

“Abbiamo deciso di fare un’offerta di compromesso: va bene, non siamo d’accordo con l’emendamento al bilancio. Non siamo d’accordo sul fatto che dovremmo dare 50 miliardi di euro [all’Ucraina], che è una somma enorme. Non siamo d’accordo sul fatto che dovremmo concederlo per quattro anni e così via”.

Il portavoce del gruppo di centrodestra del Partito popolare europeo per i bilanci, l’eurodeputato portoghese José Manuel Fernandes , ha affermato oggi che i leader non dovrebbero cedere al “ricatto” della leadership ungherese.

“Non è accettabile che un primo ministro dell’UE, Viktor Orbán, danneggi i cittadini europei – i 450 milioni di cittadini europei – con i suoi ricatti e con le sue tattiche di blocco. Questo ricatto politico non dovrebbe mai essere ricompensato”.

L’eurodeputato ha aggiunto che le sfide odierne richiedono la solidarietà dell’UE, sostenuta da azioni concrete e politiche coordinate. Ha invitato il Consiglio dell’UE a decidere rapidamente sulla revisione del bilancio a lungo termine dell’UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP).

Il nazionalismo non è una soluzione. “Orgogliosamente soli” non è una soluzione e, pertanto, chiediamo che il Consiglio decida rapidamente sulla revisione del bilancio a lungo termine dell’UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP).

Il bilancio dell’UE attualmente non dispone delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere i nostri obiettivi. Deve essere rafforzato con risorse sufficienti per affrontare questioni urgenti come la migrazione, per investimenti strategici e per migliorare la competitività dell’Unione. Dobbiamo inoltre confermare urgentemente il sostegno finanziario all’Ucraina sotto forma di uno strumento da 50 miliardi di euro per l’Ucraina.