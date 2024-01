AgenPress. “Caso Salis? Aberrazione del controllo che si ha sui presunti innocenti. Quella non è giustizia. È una violenza che non ha motivo di esistere perché contraria alla civiltà e a tutte le regole che si devono avere nei confronti di soggetti trattenuti da uno Stato in attesa di sentenza”.

A dirlo Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia in un’intervista al quotidiano L’Identità.