Perù. Efruz, il Jack Russell di quattro anni che ama il mare e il surf

AgenPress – Vestito con un gilet giallo, il piccolo Efruz si mantiene in equilibrio sulla parte anteriore della tavola da surf in Perù.

Efruz è un Jack Russell Terrier di quattro anni ed è uno spettacolo comune in queste calde giornate estive dell’emisfero australe.

Anche se Efruz prende freddo con il passare delle ore, sembra divertirsi con il suo nuovo sport, piazzandosi davanti alla tavola mentre Canella attraversa le onde in piedi, in ginocchio o disteso.

Come accade a tutti i surfisti, cane e proprietario occasionalmente finiscono in acqua quando non riescono a superare un’onda.