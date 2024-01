La storia di William Lee Bergstrom per gli ospiti Nomini

AgenPress. Non sono solo i grandi premi a rendere famosi gli appassionati di gioco d’azzardo, ma anche le scommesse da record. William Lee Bergstrom è sbucato dal nulla e ha iniziato a giocare per centinaia di migliaia di dollari, dimenticando la gestione del rischio. Dopo una serie di grandi scommesse, l’high roller è stato soprannominato il Fantasma. Gli utenti di Nomini potrebbero averne sentito parlare – gli utenti di Nomini possono scoprirne di più qui sotto.

Vittima del marketing

William non è mai stato un accanito giocatore d’azzardo. Forse non si sarebbe mai recato a Las Vegas se non fosse stato per i trucchi dei manager locali. Benny Binion, proprietario del Binion’s Horseshoe Casino, ha lanciato un’insolita promozione chiamata The Sky’s the Limit: i giocatori non hanno limiti alla loro prima scommessa.

Poi William iniziò ad avere piccoli problemi di affari. Investì senza successo nell’oro. Nel 1980 il valore del metallo prezioso scese da 850 a 500 dollari l’oncia. Un prestito di 777.000 dollari gli permise di evitare la bancarotta. Con questi soldi Bergstrom si recò a Las Vegas per approfittare dell’offerta di Binion.

$777.000 per 1 colpo

William arrivò al Binion’s Horseshoe Casino con due valigie. Una era piena di soldi e l’altra era vuota, tanto che il Fantasma credeva di vincere. L’uomo misterioso inizialmente scelse di rimanere anonimo, così gli altri visitatori poterono solo ipotizzare il suo vero nome.

Di fronte al personale del casinò, William si è scusato scherzosamente per l’importo non arrotondato: voleva puntare un milione di dollari, ma non aveva tutti quei soldi. Dopo aver scambiato i convenevoli, il giocatore si è diretto al tavolo dei dadi. Rifiutandosi di scambiare i soldi con le fiches, Bergstrom pose la sua valigia sul tavolo, puntando sulla linea Don’t pass.

La fortuna sorrise all’high roller. A quel punto il manager del casinò Ted Binion si rivolse a Bergstrom per aiutarlo a mettere i soldi nella valigia vuota.

Il preferito della fortuna

La vincita permise a William di chiudere immediatamente il prestito. Nessuno lo vide per un paio d'anni: probabilmente era soddisfatto dei soldi che gli erano rimasti. Il 24 marzo 1984 il fortunato decise di tentare nuovamente la fortuna. Tornò al Binion's Horseshoe Casino per scommettere 538.000 dollari ai dadi.

William ha raddoppiato il suo deposito per primo. Successivamente ha vinto 190.000 dollari e altri 90.000 dollari. Ogni volta il giovane ripeteva la scommessa Don’t pass line. William decise di festeggiare la vittoria con sua madre: andarono a un concerto di Willie Nelson.

Una scommessa da record

Ghost sparì dai radar per sei mesi. Il 16 novembre 1984 tornò al casinò per puntare finalmente 1 milione di dollari. Bergstrom portò con sé 550.000 dollari in contanti, 310.000 dollari in assegni e 140.000 dollari in Krugerrand, monete d’oro sudafricane. Per evitare la seccatura, William non cambiò il denaro in fiches e scommise di nuovo sulla linea Don’t pass.

La fortuna si è allontanata da Bergstrom. La prima volta il lanciatore ha fatto un 7. William non ha pareggiato i conti e ha lasciato il casinò per la prima volta con due valigie vuote. Nonostante il fallimento, le sue statistiche sono rimaste positive: +790 mila dollari.

Suicidio

Il 4 febbraio 1985 il corpo di William fu trovato nel Marina Hotel. Si era ucciso con un’overdose di pillole. Nella sua stanza fu trovato un testamento – il contenuto non fu pubblicato, ma i parenti erano certi che i conti di Bergstrom rimanessero di 640 mila dollari.

In un momento di disperazione, William non si è affatto lasciato andare a causa delle perdite subite al casinò. Ted Binion raccontò al Los Angeles Times le vere ragioni del Fantasma: "Mi disse di aver scommesso un milione di dollari perché era frustrato da questo ragazzo [un ex amante di nome John]. Era il più grande giocatore di tutti i tempi".