Ilaria Salis. Lollobrigida non commenta: non ho visto le immagini. Insorge l’opposizione. “Non conosce vergogna”

AgenPress – “Non le ho viste, vado a vederle. Non commento cose che non ho visto”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d’Italia, rispondendo alla Camera ai cronisti che chiedevano se avesse visto le immagini di Ilaria Salis in tribunale in Ungheria.

Non si sono fatte attendere le polemiche da parte dell’opposizione. “L’ipocrisia del Ministro Lollobrigida non conosce vergogna. Di fronte alle immagini in catene di Ilaria Salis risponde di non poter esprimere un giudizio perché non le ha viste. La verità è che né lui né la Premier Meloni sono intervenuti per condannare il trattamento inumano ricevuto da Ilaria Salis dalle autorità ungheresi. Le tre scimmiette di Lollobrigida: non vedo, non sento non parlo per non infastidire l’alleato Orban”, scrive in una il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Il ministro Lollobrigida non ha visto le immagini di Ilaria Salis e quindi non può commentare. Probabilmente il ministro dell’agricoltura si è messo due fette di salame ungherese e non Made in Italy sugli occhi, visto che non riesce a vedere le violazioni dello Stato di Diritto e dei più basilari diritti dei detenuti da parte del suo amico Orban nei confronti di una cittadina italiana”, scrive su X il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“Le foto le ha viste tutta Europa e quindi è una cosa indegna”, ha detto la segretario del Pd Elly Schlein.

“Il Movimento ha chiesto un’informativa urgente perché il presidente del Consiglio Meloni venga a riferire. Abbiamo una nostra connazionale, Ilaria Salis, in catene in Ungheria e i nostri patrioti non si sono dimostrati così solerti nei confronti della nostra connazionale”, ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte.

Ci dicono che la nostra presidente è informata ma non parla. Il ministro Lollobrigida non ha visto le immagini. Il ministro Tajani non era stato informato dagli ambasciatori, ma la notizia era già sui giornali, bastava leggere la rassegna stampa di mesi fa”.