Banca Popolare di Bari: chiesti 8 rinvii a giudizio

Unione Nazionale Consumatori: ci costituiremo parte civile

AgenPress. La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per otto ex top manager della Banca Popolare di Bari per i reati di falso in bilancio relativamente agli anni dal 2016 al 2018, ostacolo alla vigilanza di Consob e Bankitalia, aggiotaggio bancario a danno degli azionisti e altre ipotesi di reato.

“Ci costituiremo parte civile nell’eventuale procedimento penale. Questo nuovo filone processuale aumenta le possibilità di risarcimento per i risparmiatori, soprattutto considerato che in uno dei procedimenti in corso la Banca era stata esclusa quale responsabile civile” afferma l’Avv. Corrado Canafoglia, responsabile nazionale dell’ufficio legale dell’Unc, che insieme all’Avv. Antonio Calvani, delegato dell’Unione Nazionale Consumatori della Puglia per le crisi bancarie, e gli avv.ti Ennio Cerio di Campobasso e Valentina Greco di Roma, assiste i risparmiatori nei due processi penali attualmente in corso a carico dei vertici della Popolare di Bari.

“In ogni caso, urge una soluzione anche sul piano politico per aiutare i risparmiatori traditi, soprattutto quelli meno abbienti che hanno perso i risparmi di una vita” conclude Canafoglia.