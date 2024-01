Tutela Animali. Accordo tra Alternativa Popolare e Partito Animalista Europeo

AgenPress. A margine del primo Congresso nazionale programmatico di Alternativa Popolare del 27 e 28 gennaio in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, il leader nonché sindaco di Terni e capolista alle europeee, Stefano Bandecchi, nell’interlocuzione con il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli, sottolinea l’importanza di garantire maggiore tutela agli animali accogliendo le proposte del PAE tramite mediazione politica.

“A distanza di pochi mesi dall’insediamento della nuova amministrazione guidata unicamente da Alternativa Popolare si sono visti fatti concreti afferenti alle tematiche animaliste a partire dalla decisione di internalizzare il servizio del canile comunale al fine di correggere le inefficienze allocative derivanti dall’esistenza di esternalità rivisitando la gestione sulla base di un’ottica culturale diversa al fine di evitare scelte imprenditoriali dirette a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto. L’obiettivo è dare una casa agli amici a quattro zampe ancora senza famiglia (e non detenerli a vita come merce di scambio per l’ottenimento del canone pubblico) e di permettere un sostanziale risparmio per le casse dell’ amministrazione.

Anche la realizzazione di un cimitero per gli animali da compagnia è un segno di grande civiltà e sensibilità nonché di rispetto verso i possessore dei medesimi – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – .

Nello scambio di battute di ieri è emerso un chiaro segnale da parte del sindaco Bandecchi di garantire maggiore tutela verso gli animali. A breve un’importante incontro per valutare tutti i punti essenziali da inserire nel programma politico di Ap in previsione delle prossime elezioni amministrative ed europee.”