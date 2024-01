In Europa aumenta il cancro del colon retto. Causa obesità e alcool. Negativi gli esiti per il tumore al pancreas

AgenPress – “Abbiamo previsto 1.270.800 decessi per cancro per il 2024 nell’UE, corrispondenti a ASR di 123,2/100.000 uomini (-6,5% rispetto al 2018) e 79,0/100.000 donne (-4,3%).

Dal 1988, nell’UE sono stati evitati circa 6,2 milioni di decessi per cancro e 1,3 milioni nel Regno Unito. Il cancro del pancreas ha mostrato tassi predetti sfavorevoli per entrambi i sessi (+1,6% negli uomini e +4,0% nelle donne) e il cancro del polmone per le donne (+0,3%)”.

E’ quanto rileva uno studio coordinato dall’Università Statale di Milano assieme all’Università di Bologna e pubblicato oggi sulla rivista Annals of Oncology.

Il gruppo di ricercatori e ricercatrici, guidati da Carlo La Vecchia, docente di Statistica Medica ed Epidemiologia presso l’Università Statale di Milano, stima che il maggiore aumento dei tassi di mortalità per tumore al colon-retto tra i giovani si registrerà nel Regno Unito, dove nel 2024 ci sarà un aumento del 26% rispetto al 2018 negli uomini e di quasi 39% nelle donne. Si stimano aumenti anche in alcuni paesi della UE compresa l’Italia: “I fattori chiave che contribuiscono all’aumento dei tassi di mortalità per tumore al colon-retto tra i giovani includono il sovrappeso, l’obesità e le condizioni di salute correlate, come alti livelli di glucosio nel sangue o il diabete”, ha dichiarato il professor La Vecchia. L’aumento del consumo di superalcolici nell’Europa centrale e settentrionale e nel Regno Unito e la riduzione dell’attività fisica costituiscono ulteriori fattori di rischio. Il consumo di alcol è stato associato al tumore al colon-retto a insorgenza precoce e, infatti, nei Paesi in cui è stata riportata una riduzione del consumo di alcol (ad esempio Francia e Italia), non si è registrato un aumento marcato dei tassi di mortalità per questo tumore. Rispetto ai più anziani, il cancro al colon-retto diagnosticato nei giovani adulti tende a essere più aggressivo e con tassi di sopravvivenza più bassi.

“Sulla base della certificazione di morte per cancro e dei dati sulla popolazione provenienti dai database dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Eurostat dal 1970 fino all’anno più disponibile, abbiamo previsto i decessi e i tassi standardizzati per età (ASR) per il 2024 per tutti i tumori e le 10 sedi di cancro più comuni. Abbiamo adattato una regressione lineare al segmento di tendenza più recente identificato dal modello joinpoint. Il numero di decessi evitati dal picco nel 1988-2024 è stato stimato per tutti i tumori e il Cancro del colon retto”.

“Ci siamo concentrati sul cancro del colon-retto (CRC), a causa della sua elevata incidenza e mortalità, e dei suoi recenti modelli sfavorevoli tra i giovani adulti negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati ad alto reddito”.

Nel complesso, secondo lo studio, negli ultimi anni in numeri assoluti si è registrato un piccolo aumento dei decessi per cancro in Ue (circa 60mila in più rispetto al 2018), tuttavia la crescita è frutto dell’invecchiamento della popolazione, mentre i progressi contro il cancro hanno consentito di evitare oltre 6,1 milioni di decessi dal 1988 a oggi.

L’attenzione alla CRC ha mostrato un calo della mortalità a tutte le età nell’UE, del 4,8% per gli uomini e del 9,5% per le donne dal 2018.