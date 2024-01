Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria. Nominato un mandatario. Soddisfatta la famiglia

AgenPress – Alain Delon, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria, secondo quanto reso noto dalla tv BFM. Per l’attore si tratta di una misura provvisoria, meno pesante della tutela vera e propria.

In base a quanto deciso dal giudice, Delon potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile, ad esempio, che dovrà essere affidata ad un terzo.

Secondo la tv, Delon è stato posto sotto tutela giudiziaria da un giudice dei contenziosi della protezione, che ha anche nominato il “mandatario”, cioè la terza persona incaricata degli atti che Delon non potrà più portare a termine da solo. Delon, come ha fatto sapere il figlio Anthony soffre da tempo di un linfoma che lo sta uccidendo lentamente.

La decisione della magistratura avrebbe anche fatto rientrare in parte le divergenze che da anni lacerano la famiglia. L’avvocato di Anouchka Delon, la figlia dell’attore, ha dichiarato: “Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa decisione”, e il fratello Anthony Delon, ha dichiarato: “Se questo può mettere le cose in chiaro ed evitare che gli avvocati parlino della malattia di mio padre senza nemmeno consultare i documenti, è una buona cosa. Questa controversia medica finirà una volta per tutte”.