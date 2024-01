Ucraina. Nella metropolitana di Kharkiv aperto un asilo nido con 650 bambini iscritti

AgenPress – “Solo un anno fa, la prospettiva di un’istruzione offline a Kharkiv durante la guerra sembrava impossibile. E ora non solo teniamo lezioni regolari in aule standard, ma lanciamo anche un asilo sotterraneo per bambini in età prescolare, con 650 bambini già iscritti – un quarto di tutti futuri alunni della prima elementare della città”.

Lo ha annunciato il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov su Telegram . L‘asilo nido nella metropolitana sarà aperto il sabato e la domenica e tutti i bambini in età prescolare hanno l’opportunità di iscriversi.