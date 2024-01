La Commissione Europea favorevole al “Piano Mattei” del governo italiano. Si adatta alla visione congiunta per il 2030

AgenPress – La Commissione europea accoglie “con favore” il Piano Mattei, ritenendo che “si adatti bene alla visione congiunta per il 2030 sulla quale i leader dell’Ue e dell’Unione africana si sono impegnati” e “al piano di investimenti Global Gateway in Africa”. Lo afferma una portavoce dell’esecutivo Ue alla vigilia del vertice Italia-Africa.

“La presidente von der Leyen parteciperà” alla conferenza, “e ci aspettiamo discussioni positive su come portare avanti la cooperazione economica con i partner africani, che rappresenta una priorità sia per l’Ue che per l’Africa”.