AgenPress. Il governo giapponese consentirà ai genitori di inviare online le registrazioni ed i certificati di nascita dei loro figli alle municipalità locali. La misura mira ad eliminare la necessità per i genitori di portare documenti cartacei agli sportelli comunali, riducendo al contempo gli oneri amministrativi a carico dei comuni.

Il governo prevede di creare un sistema provvisorio per la registrazione delle nascite online entro quest’estate e di introdurlo in alcune aree prima di altre, con l’obiettivo di lanciare il sistema di registrazione online su vasta scala in tutto il paese.

In base alla legge nazionale sulla registrazione della famiglia, ai genitori viene attualmente chiesto di presentare per iscritto le notifiche e i certificati di nascita dei propri figli ai comuni locali entro 14 giorni dal parto. I comuni inseriscono manualmente informazioni come nomi dei bambini, date di nascita, indirizzi, altezze e pesi nel sistema di registrazione della famiglia.