Germania. Ministro Finanze: l’Europa deve fare di più per sostenere l’Ucraina. Noi facciamo la nostra parte

AgenPress – La Germania sta “facendo la sua parte” per sostenere l’Ucraina e “si mobiliterà ancora di più se necessario”, ma l’Europa deve fare di più. Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.

La Germania è stata ampiamente criticata nel periodo immediatamente successivo all’invasione su vasta scala della Russia per l’approccio lento ed eccessivamente cauto del paese nel fornire aiuti all’Ucraina, considerando il suo status di più grande economia dell’UE. Da allora ha aumentato significativamente il suo sostegno militare all’Ucraina, diventando il secondo maggiore fornitore di aiuti militari dopo gli Stati Uniti

I commenti di Lindner fanno eco a quelli fatti dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che all’inizio di gennaio aveva affermato che il sostegno militare della Germania all’Ucraina è insufficiente a compensare il deficit degli altri paesi dell’UE.

“Non è possibile che la Germania faccia di più affinché gli altri possano continuare a fare troppo poco”, ha affermato Lindner alla Conferenza del Partito liberale europeo a Berlino.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva dichiarato a novembre che l’UE non avrebbe raggiunto l’obiettivo di fornire un milione di proiettili all’Ucraina entro marzo 2024.

Il bisogno dell’Ucraina di forniture di munizioni diventa sempre più pressante mentre la Russia sta aumentando il suo budget per la difesa per il 2024 e, secondo quanto riferito, è stata in grado di assicurarsi oltre un milione di proiettili dalla Corea del Nord, mentre le lotte politiche interne a Washington causano tagli al sostegno militare statunitense a Kiev.

Martin Herem, comandante delle forze di difesa estoni, ha dichiarato il 24 gennaio che la NATO ha sottovalutato la capacità della Russia di rifornire la sua guerra in Ucraina, e che la produzione russa di proiettili di artiglieria sta superando di gran lunga gli sforzi europei.