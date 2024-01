Sardegna. Strage del Sinnai. Condannato all’ergastolo, è stato assolto Beniamino Zuncheddu dopo 30 anni di carcere

AgenPress – È stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu, l’uomo in carcere da più di 30 anni per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991 e una quarta persona rimase gravemente ferita. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello di Roma al termine del processo di revisione. È stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”.

L’ex pastore stava scontando una pena all’ergastolo. Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, aveva chiesto l’assoluzione. Zuncheddu, 59 anni, era stato condannato all’ergastolo ed è rimasto in prigione più di 32 anni. Il 25 novembre scorso – su decisione dei giudici della Capitale che hanno accolto la richiesta di sospensione della pena -, era uscito dal carcere e oggi era presente in aula.

Da questo momento Zuncheddu è un uomo libero definitivamente, a distanza di 33 anni da quel gennaio del 1991 nel quale finì in manette per triplice omicidio. Per me “è la fine di un incubo”, ha detto dopo la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma. Alla fine dell’udienza la decisione è stata salutata dagli applausi dei presenti. “Beniamino è una persona incredibile che non meritava quello che ha subito”, ha detto Mauro Trogu, difensore di Zuncheddu. “Abbiamo studiato tanto con i consulenti che mi hanno supportato, ci siamo convinti nell’intimo dell’innocenza di Beniamino: le carte parlavano di prove a carico assolutamente contradditorie, le indagini difensive hanno dimostrato la falsità di quelle prove”.

La Corte d’Appello ha, quindi, accolto le richieste del procuratore generale, Francesco Piantoni, che nel corso della requisitoria ha ricostruito trent’anni di vicenda giudiziaria ponendo al centro del suo discorso la credibilità di Luigi Pinna, oggi 62 anni e unico superstite della strage in cui furono uccisi a colpi di fucile, all’interno di un ovile, Gesuino Fadda, 56 anni, il figlio Giuseppe, di 24 anni e Ignazio Pusceddu, 55enne, che lavorava alle dipendenze dei due.