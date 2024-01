Ernst&Young smentisce il Fatto Quotidiano. Quanto scritto nell’articolo non trova riscontro nel discorso di Crosetto

AgenPress – In una nota Ernst&Young smentisce quanto riportato da un articolo del Fatto Quotidiano dal titolo ‘Crosetto segreto: Putin vince e attacca i Baltici. Poi Trump…’, pubblicato questa mattina 27 gennaio, che riporta presunte dichiarazioni espresse dal ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di un nostro evento, dichiariamo che quanto riportato nell’articolo non trova riscontro nel discorso e nei concetti che le persone presenti hanno potuto ascoltare durante l’intervento. La cena che si è tenuta lunedì 22 gennaio a Roma organizzata dalla nostra firm è un appuntamento annuale in cui, insieme ai protagonisti del mondo istituzionale ed economico, riflettiamo sulle prospettive geo-economiche a livello internazionale”.

Crosetto avrebbe parlato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti con la profezia della vittoria di Donald Trump. Poi la guerra in Ucraina, con Kiev destinata a capitolare nel corso del 2024. Secondo quanto avrebbe affermato Crosetto, Putin potrebbe sentirsi abbastanza forte da tentare altre invasioni o attacchi contro Estonia e Lituania, il che porterebbe allo scontro diretto con la Nato.

Ha ipotizzato poi l’uso della forza di Pechino contro Taiwan. E riguardo al Medio Oriente Crosetto non prevede nessuna possibile soluzione al conflitto all’orizzonte, se non l’escalation. “Per evitare di rimanere vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro l’Italia dovrebbe avviarsi a un progressivo disimpegno da ogni sostegno militare e porsi in una posizione neutrale”, la presunta analisi di Crosetto secondo il Fatto, seguita dal dossier Mar Rosso: “Fosse per me non ci manderei proprio niente. Ma siamo in un contesto americano, non abbiamo molti margini”.