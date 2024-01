Aprilia. Neonato abbandonato nel Pronto Soccorso. “Vado al bagno”, ha detto la mamma prima di sparire

AgenPress – E’ entrata nel pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia la donna che ieri sera ha abbandonato un neonato nel passeggino nella sala d’aspetto, e non all’esterno come riferito in un primo momento. A quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno e si è poi dileguata. Sono in corso indagini per risalire alla donna. Il neonato è stato portato in una casa famiglia che si trova nel Lazio.

Lasciato nel passeggino, ben coperto, nella sala d’aspetto di un pronto soccorso. Ha solo qualche mese di vita un neonato abbandonato ieri all’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 quando alcuni sanitari, notando quel passeggino incustodito, hanno iniziato a chiedere chi fosse la madre del bambino, senza però avere risposta. Dopo poco hanno capito che quel bimbo era stato lasciato lì da solo, con una borsetta con dentro qualche pannolino pulito e un po’ di latte. Sono stati così allertati i carabinieri di Aprilia che sono arrivati nel pronto soccorso e hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

In un video si vedrebbe una donna, con il volto coperto da una mascherina e un foulard sulla testa, entrare nel corridoio della sala d’aspetto, dove in quel momento non c’era nessuno, sedersi su una sedia qualche istante e poi andare via.