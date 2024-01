Usa. Sentenza Corte Aja in linea con posizione di Biden, secondo cui Israele deve fare di più per proteggere i civili

AgenPress – Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che la sentenza della Corte internazionale di giustizia è coerente con la posizione dell’amministrazione Biden secondo cui Israele deve fare di più per proteggere i civili.

“Abbiamo costantemente chiarito che Israele deve adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo i danni ai civili, aumentare il flusso di assistenza umanitaria e affrontare la retorica disumanizzante”, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato.

La sentenza è anche in linea con la visione americana secondo cui Israele ha il diritto di difendersi e “di agire per garantire che gli attacchi terroristici del 7 ottobre non si ripetano, in conformità con il diritto internazionale”, ha detto il portavoce.

Il funzionario ha aggiunto che gli Stati Uniti sostengono “che le accuse di genocidio sono infondate e notano che la corte non ha accertato il genocidio né ha chiesto un cessate il fuoco nella sua sentenza e che ha chiesto il rilascio incondizionato e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas .”