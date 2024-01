Ue. Il presidente del Consiglio Charles Michel annuncia di non candidarsi alle elezioni europee

AgenPress – “Sono entrato nella vita politica 30 anni fa. Da allora ho partecipato a quasi tutte le elezioni in Belgio, ai vari livelli di potere: locale, provinciale e federale. Negli ultimi quattro anni ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio europeo, a seguito di una decisione dei 28 capi di Stato e di governo nel 2019.

Il deficit democratico dell’Unione europea viene spesso sollevato. A mio avviso, democrazia significa legittimità. Per un politico, l’elezione a suffragio universale è la chiave di questa legittimità. A giugno, le elezioni del Parlamento europeo segneranno l’inizio della fine politica di questo ciclo istituzionale e l’inizio del passaggio al nuovo mandato europeo nella seconda metà dell’anno”.

Così sui social il presidente del Consiglio Ue Charles Michel annunciando di non candidarsi più alle elezioni europee.

“L’Europa ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho servito il nostro progetto europeo con passione e convinzione per quasi dieci anni, prima come Primo Ministro belga e poi nel mio attuale ruolo. Mi è quindi sembrato naturale, come ogni leader che vuole continuare a servire il proprio paese, mettermi davanti agli elettori per promuovere e difendere il progetto europeo. È anche un’occasione per spiegare e difendere le decisioni di cui ho partecipato e per esporre la mia visione delle sfide future: le trasformazioni climatiche e digitali, i posti di lavoro e la prosperità, le pandemie, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e molte altre sconvolgimenti geopolitici.

L’Europa non è stata risparmiata da queste sfide che interessano direttamente i nostri cittadini. La candidatura, specialmente alla presidenza del Consiglio europeo, è un atto di responsabilità – e un rischio – volto a rafforzare la legittimità democratica del progetto europeo, dall’interno del Parlamento europeo.

Annunciare presto la mia decisione ha garantito la trasparenza delle mie intenzioni e ha dato al Consiglio europeo il tempo sufficiente per preparare una transizione istituzionale agevole, nell’interesse europeo, dopo le elezioni europee. Il mio successore sarà scelto prima della prima sessione plenaria del nuovo Parlamento europeo. A seguito di attenta consultazione e riflessione, ho ritenuto che, come in qualsiasi elezione nazionale o locale, la campagna elettorale sia compatibile con l’esercizio di un mandato politico che volge al termine. Questo, naturalmente, nel rigoroso rispetto di una netta distinzione tra il mio ruolo attuale e la campagna elettorale. I servizi del Consiglio dell’UE hanno inoltre ritenuto indipendente che ciò sia perfettamente in linea con i principi giuridici ed etici, così come la Commissione europea ha deciso per i membri del Collegio.

La mia scelta ha suscitato intense attenzioni e speculazioni dei media. Ne avevo previsto una parte, data la natura senza precedenti – alcuni direbbero audace – del mio approccio. Ciò ha anche provocato reazioni estreme – non all’interno del Consiglio europeo ma al di fuori di esso – alla prospettiva di candidarmi alle elezioni europee, abbreviando il mio mandato e avanzando di qualche mese il mandato del mio successore.

Non voglio che questa decisione ci distragga dalla nostra missione o minacci questa istituzione e il nostro progetto europeo né venga usata in alcun modo per dividere il Consiglio europeo, che credo debba lavorare instancabilmente per l’unità europea.

Accolgo con favore tutte le critiche politiche e le legittime argomentazioni. Naturalmente ogni situazione ha diversi punti di vista possibili. Ma gli attacchi personali hanno sempre più la precedenza sulle argomentazioni fattuali. Credo che questo distorca il discorso democratico oggettivo. A livello personale, mi porta a riflettere sul significato e sull’impatto del mio impegno elettorale a cui ho dedicato 30 anni della mia vita, non solo per me ma anche per chi mi è vicino.

Per tutti questi motivi, e per mantenere il centro della mia missione, non sarò candidato alle elezioni europee. Dedicherò tutti i miei sforzi alle mie attuali responsabilità con fermezza determinazione fino alla fine. Sarò sempre un fervente sostenitore di un’Europa democratica, forte, unita e padrona del proprio destino.