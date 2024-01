Ucraina. Intelligence militare: la Russia rifiuta che la commissione internazionale indaghi sull’incidente dell’Il-76

AgenPress – Andrii Yusov, rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina, osserva che la Russia non ha fornito al Comitato internazionale della Croce Rossa informazioni sullo scambio di prigionieri ucraini del 24 gennaio, che non ha avuto luogo.

“Tali informazioni devono essere pubbliche e trasmesse, in particolare dallo Stato aggressore, al Comitato internazionale della Croce Rossa, che deve verificare lo stato di salute, le condizioni di soggiorno e il trattamento dei prigionieri di guerra. Per quanto è noto, In questa fase tali informazioni non sono state trasmesse al Comitato internazionale della Croce Rossa”, ha detto Yusov.

È necessaria una commissione internazionale per stabilire la causa dello schianto dell’aereo da trasporto russo Il-76, ma Mosca attualmente rifiuta questa opzione.

La Russia ha affermato che l’ aereo militare precipitato nell’oblast russo di Belgorod il 24 gennaio è stato distrutto dalle forze ucraine e trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini (POW).

L’Ucraina ha messo in discussione la narrativa russa e ha chiesto un’indagine internazionale.

“Per quanto riguarda le cause specifiche dell’incidente aereo, la richiesta di creare una commissione internazionale è logica e fondata”, ha detto Yusov. Un’indagine del genere potrebbe esaminare i rottami dell’aereo e scoprire la sua scatola nera, ha osservato.

“Al momento, secondo quanto abbiamo sentito, la Russia rifiuta la possibilità di una simile commissione”.

Secondo l’agenzia di stampa statale russa TASS, le autorità russe hanno scoperto entrambe le scatole nere dell’aereo abbattuto, inviandole ad un laboratorio militare di Mosca per l’analisi.

Il portavoce ha ricordato che fino ad oggi Mosca non ha fornito prove chiare che confermino la sua versione dei fatti.

Ha ribadito la sua precedente dichiarazione secondo cui per quel giorno era stato pianificato uno scambio di prigionieri, ma alla fine non è avvenuto. Yusov ha anche rivelato che lo scambio doveva essere il cinquantesimo evento del genere e uno dei più grandi dell’intera guerra su vasta scala.

L’agenzia di intelligence militare aveva affermato in precedenza che la Russia non aveva fornito avvertimenti sulla sicurezza dello spazio aereo prima del volo dell’Il-76.

Ha anche aggiunto che l’aereo Il-76 precipitato in Russia il 24 gennaio avrebbe dovuto trasportare due alti ufficiali russi ai quali era stato ordinato di sbarcare all’ultimo momento.

“Questa non è l’unica circostanza misteriosa di quel giorno e di questi eventi. E tutto insieme forma una certa struttura che può testimoniare le azioni deliberate dello stato aggressore riguardo a questo incidente”.

Yusov ha sottolineato che attualmente “non disponiamo ancora di tutte le informazioni e dell’accesso per confermare i fatti delle persone a bordo o il loro destino”.

“Finora, infatti, ci troviamo di fronte a elementi di occultamento. Non c’è nulla di nuovo nei fatti mostrati dalla Russia. E forse c’è davvero qualcosa da nascondere, in particolare nel contesto del fatto che diversi mezzi di distruzione hanno diversi caratteristiche. Nel corso di questa indagine potranno essere installati. Cioè, da cosa è stato colpito l’aereo. Che si tratti dell’S-300, o del Pantsir-1, o di un sistema missilistico antiaereo portatile, o di altri elementi”.

Inoltre, alla domanda sui cinque corpi dei morti all’obitorio e se ciò significa che a bordo dell’aereo c’era solo l’equipaggio, il rappresentante della GUR ha osservato che la Russia blocca l’intera informazione. E se parliamo dell’aspetto umanitario della questione, allora “questo di per sé è una violazione sia del diritto internazionale che, in generale, di una sorta di etica, per quanto possa essere attribuita allo Stato aggressore”.

A sua volta, il 25 gennaio, il deputato russo Andrey Kartopolov ha affermato che all’Ucraina era stato dato un avvertimento 15 minuti prima del volo. Kiev nega questa affermazione.

Il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets ha dichiarato a Radio Free Europe/Radio Liberty di essersi rivolto al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) per sapere se la Russia ha informato l’organizzazione del presunto trasporto di prigionieri di guerra.

“Voglio ottenere una risposta ufficiale dal CICR che la Federazione Russa ha annunciato che quel giorno, in un modo o nell’altro, trasporterà prigionieri di guerra ucraini”.

“Sono convinto al 99% che non abbiano informato nessuno perché non lo fanno mai, così come violano altre norme della Convenzione di Ginevra”.

In seguito all’appello della Russia, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha tenuto una riunione d’emergenza per affrontare l’incidente dell’Il-76 ma non è riuscita a fornire una dichiarazione definitiva sugli eventi.

“Le Nazioni Unite non sono nella posizione di verificare questi rapporti o le circostanze dell’incidente”, ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo.