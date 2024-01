Onu. Commissario licenzia i membri UNRWA coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Israele chiede un’indagine interna

AgenPress – Il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente ha annunciato venerdì che rescinderà “immediatamente” i contratti dei membri del personale presumibilmente coinvolti negli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele.

“Le autorità israeliane hanno fornito all’UNRWA informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi dipendenti dell’UNRWA negli orribili attacchi contro Israele del 7 ottobre”, ha dichiarato venerdì Philippe Lazzarini in una dichiarazione, aggiungendo di aver preso questa decisione per proteggere la capacità dell’agenzia per fornire aiuti umanitari.

Lazzarini ha detto che è stata avviata un’indagine sul presunto coinvolgimento dei dipendenti e che le persone coinvolte saranno ritenute responsabili “anche attraverso procedimenti penali”.

“Queste accuse scioccanti arrivano dal momento che più di 2 milioni di persone a Gaza dipendono dall’assistenza salvavita che l’Agenzia ha fornito dall’inizio della guerra”, ha detto. “Chiunque tradisce i valori fondamentali delle Nazioni Unite tradisce anche coloro che serviamo in Gaza, in tutta la regione e in altre parti del mondo”.

Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che si aspetta che la principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite a Gaza conduca un’indagine interna urgente dopo aver licenziato membri del personale presumibilmente coinvolti nel brutale e mortale attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.

“È importante che l’UNRWA conduca un controllo interno approfondito sull’attività di Hamas e di altri fattori terroristici nelle sue file, al fine di garantire che l’attività umanitaria dell’organizzazione non venga sfruttata”, ha affermato venerdì il ministero degli Esteri.

