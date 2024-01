L’Aquila: 2 arresti per furti seriali nelle gioiellerie [video]

AgenPress. Ammonta a oltre 27mila euro il bottino totale dei furti commessi da una banda di ladri composta da due coppie, una delle quali è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di L’Aquila, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale aquilano, mentre risulta ancora ricercata l’altra coppia di malviventi.

I quattro indagati sono stati individuati al termine dell’attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra mobile, che hanno anche fatto luce sul modus operandi utilizzato dai ladri.

Il primo colpo è stato messo a segno il 27 luglio scorso, quando i quattro hanno rubato sei orologi, per un valore complessivo di 16.500 euro, da una gioielleria del centro di L’Aquila, utilizzando uno stratagemma riproposto poi anche in occasione di altri furti.

I primi due, un uomo e una donna, sono entrati nella gioielleria fingendosi clienti per distrarre la commessa mentre l’altro uomo della banda si è introdotto nella stanza degli orologi dove, dopo aver aperto la teca, si impossessava del bottino.

Durante il colpo l’altro componente del gruppo criminale, una donna, si trovava all’esterno di guardia, pronta ad avvisare i complici in caso di arrivo delle Forze dell’ordine.

Gli investigatori hanno accertato anche la responsabilità dello stesso gruppo criminale nella realizzazione di un altro furto, messo a segno il 7 agosto, ad una gioielleria di Assisi, con lo stesso modus operandi, dove i ladri avevano asportato otto bracciali d’oro per un valore complessivo di circa 7mila euro.

Un ulteriore furto è stato attribuito a una delle coppie della banda, che l’8 agosto ha rubato un orologio del valore di 4mila euro, in una gioielleria di Spoleto.