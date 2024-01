Israele. Netanyahu: “l’Aja non ci priva del diritto all’autodifesa. Combattiamo Hamas per evitare una nuova Shoah”

AgenPress – “La stessa affermazione che Israele compia un genocidio del popolo palestinese è non solo menzognera ma anche oltraggiosa. La disponibilità della Corte di prenderla in esame è un marchio di vergogna che non sarà cancellato per generazioni”.

Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu secondo cui “Israele combatte una guerra giusta contro i mostri di Hamas e la Corte ha respinto giustamente la richiesta di privarci del diritto all’autodifesa”.

”Alla vigilia della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto mi impegno da premier di Israele: ‘Mai Più’. Israele continua a difendersi contro Hamas, un’organizzazione terroristica genocida”, ha aggiunto Netanyahu.

”Il 7 ottobre Hamas si è macchiato delle peggiori atrocità contro il popolo ebraico dall’Olocausto e minaccia di ripetere altre atrocità una volta dopo l’altra. La nostra guerra va contro i terroristi di Hamas, e non contro il popolo palestinese”.