Giorno della memoria. Ursula von der Leyen: dopo il 7 ottobre, ricordare l’Olocausto assume un nuovo significato

AgenPress – Il 27 gennaio ricorre la Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto e il 79° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. In vista della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, la presidente von der Leyen ha dichiarato:

“ Dopo gli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, ricordare l’Olocausto ha assunto un nuovo significato . Gli ebrei europei vivono ancora nella paura : nessun genitore dovrebbe aver paura di mandare i propri figli a scuola. Gli ebrei sono vittime di bullismo, molestie e attacchi per strada, a scuola e all’università. Le sinagoghe sono state vandalizzate. I cimiteri ebraici sono stati profanati.

L’ impennata senza precedenti di atti antisemiti a cui abbiamo assistito in tutta Europa ci ricorda il periodo più buio della nostra storia. Ciò che è diverso ora, tuttavia, è che noi tutti stiamo dalla parte delle comunità ebraiche. Non c’è posto per l’odio antisemita, soprattutto qui in Europa. E non c’è alcuna giustificazione per l’antisemitismo .

Tre generazioni dopo la Shoah, dobbiamo garantire che la vita ebraica continui a prosperare in pubblico . Non possiamo accettare che gli ebrei nascondano la loro identità. La promozione della vita ebraica è al centro della nostra strategia dell’UE sulla lotta all’antisemitismo. Nel celebrare quest’anno il 79° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ricorderemo i 6 milioni di donne, uomini e bambini ebrei e tutte le altre vittime, tra cui centinaia di migliaia di rom, assassinati durante l’Olocausto .

Mentre gli ultimi sopravvissuti all’Olocausto stanno morendo, dobbiamo trovare nuove forme di memoria e implementare nuovi metodi di insegnamento, utilizzando le ultime tracce del passato. Per fare ciò, stiamo sviluppando una “ Rete dei luoghi in cui è avvenuto l’Olocausto ” , un’azione faro della strategia dell’UE sulla lotta all’antisemitismo. I luoghi della memoria hanno bisogno di essere salvaguardati e di servire a scopi educativi e di memoria.

Dobbiamo ricordare come tutto è iniziato: l’antisemitismo e l’odio hanno portato alla Shoah. È nostro dovere, come europei, costruire un’Unione europea libera dall’antisemitismo e da qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. Se l’Europa delude gli ebrei, l’Europa avrà deluso tutti noi. Mai più è adesso! “

Sfondo

Il 5 ottobre 2021 la Commissione europea ha presentato la prima strategia in assoluto per combattere l’antisemitismo e promuovere la vita ebraica , per sostenere i paesi dell’UE e la società civile nella loro lotta contro l’antisemitismo e promuovere la vita ebraica nell’UE. La memoria dell’Olocausto è un pilastro essenziale degli sforzi volti a garantire che non dimentichiamo mai la nostra storia.

La Commissione Europea ha presentato il 6 novembre 2023 una comunicazione dal titolo “Non c’è posto per l’odio: un’Europa unita contro l’odio” , rafforzando la protezione degli spazi pubblici, in particolare dei luoghi di culto ebraici, e la lotta contro l’odio online. Il coordinatore della Commissione per la lotta all’antisemitismo e la promozione della vita ebraica sarà promosso a inviato, che avrà il mandato specifico di approfondire il coordinamento, anche attraverso progetti specifici finanziati dall’UE, e massimizzare il potenziale delle politiche dell’UE per combattere l’odio, online e offline.

La decisione quadro del 2008 sulla lotta al razzismo e alla xenofobia garantisce che le gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui la condonazione, la negazione o la banalizzazione pubblica dell’Olocausto. La Commissione sta inoltre adottando misure importanti per fermare la diffusione della disinformazione sull’Olocausto, online e offline.

Per aumentare la consapevolezza e contrastare la distorsione dell’Olocausto, la Commissione ha lanciato una campagna globale per #ProtectTheFacts , insieme all’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), all’UNESCO, all’OSCE, al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite.

Nel 2005, la Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla memoria dell’Olocausto (60/7) ha designato il 27 gennaio come giornata di commemorazione internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio 1945 le forze alleate liberarono il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La risoluzione esorta ogni membro delle Nazioni Unite a onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto e a incoraggiare lo sviluppo di programmi educativi sulla storia dell’Olocausto, per prevenire futuri atti di genocidio. Richiede la preservazione attiva dei luoghi dell’Olocausto come i campi di sterminio nazisti, i campi di concentramento, i campi di lavoro forzato e le prigioni.

La Commissione Europea e gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a lavorare contro l’antiziganismo nell’ambito del quadro strategico dell’UE sui rom e della raccomandazione del Consiglio sui rom . Il 9 gennaio 2023 è stata adottata una prima relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali per i rom degli Stati membri .

Nell’ambito del programma Citizens, Equality, Rights and Vales (CERV), nel 2024 la Commissione europea fornirà oltre 14 milioni di euro di finanziamenti dell’UE per sostenere progetti sulla memoria europea. Una priorità particolare sarà data ai progetti che mirano a rafforzare la memoria, l’istruzione e la ricerca sull’Olocausto o a combattere la negazione e la distorsione dell’Olocausto.