Corte Internazionale. Israele adotti “tutte le misure in suo potere” per prevenire il genocidio a Gaza

AgenPress – La massima corte delle Nazioni Unite ha ordinato a Israele di agire immediatamente per prevenire il genocidio a Gaza, ma si è fermata prima di chiedere un cessate il fuoco nell’enclave devastata dalla guerra.

La Corte internazionale di giustizia ha affermato che Israele deve adottare “tutte le misure” per “garantire con effetto immediato che i suoi militari non commettano alcun atto” che potrebbe violare la Convenzione sul genocidio.

In una sentenza preliminare, venerdì il collegio di 17 giudici della Corte ha emesso sei misure di questo tipo, ordinando a Israele di adottare misure per limitare la morte e la distruzione causate dalla sua campagna militare, nonché di prevenire e punire l’incitamento al genocidio e di garantire l’incitamento al genocidio. fornitura di aiuti umanitari a Gaza.

“Israele deve, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul Genocidio, in relazione ai palestinesi di Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti che rientrano nel campo di applicazione dell’Articolo Due della convenzione, in particolare, l’uccisione di gruppi di membri di il gruppo sta causando gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo”, ha detto il giudice Joan Donoghue mentre pronunciava la decisione della corte.

Le decisioni della corte sono vincolanti e non possono essere impugnate, ma non ha modo di farle rispettare.

La situazione a Gaza rischia seriamente di deteriorarsi ulteriormente e vi è “urgenza” necessaria per imporre misure provvisorie, ha affermato la Corte.